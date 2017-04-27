В Украине едва не сгорел скоростной поезд с пассажирами. Инцидент с задымлением произошел недалеко от Запорожья.

2 января утром по местному времени произошло возгорание в ведущем вагоне скоростного поезда на линии между Запорожьем и Киевом.

Сообщается, что бдительные работники поезда смогли почуять странный запах, который стал проникать внутрь состава. Выяснилось, что эпицентр возгорания находится в подвагонном оборудовании. Во избежание несчастного случая по технике безопасности все пассажиры были высажены на ближайшей станции. Далее им предоставили иной состав поезда, который двигался в столицу Украины.

По сообщениям работников железной дороги Украины, возгорание было ликвидировано собственными силами локомотивной бригады. Сообщается, что все пассажиры доберутся до пункта назначения с пятичасовым опозданием.

Ранее сообщалось, что в Австрии загорелся международный состав Украинских железных дорог. Он направлялся в Украину.