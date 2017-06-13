В Кургане пьяный вор уснул на месте преступления

В Кургане на месте преступления задержали пьяного вора. 20-летний злоумышленник проник в здание, однако из-за большой дозы алкоголя в его организме уснул, так и не осуществив задуманное. Инцидент произошел в Юргамышском районе.

В Кургане с поличным арестовали молодого человека, который, по подозрению, проник в одно из городских зданий административного значения с целью хищения имущества, однако не смог даже выбраться с места преступления. О том, что в здании разбито окно, в полицию сообщил один мужчина, который живет неподалеку. Он также рассказал, что видел, как туда залез какой-то мужчина. По вызову сразу же приехали правоохранители, однако оказалось, что они могли и не спешить – подозреваемый мирно спал на полу, так и не доведя задуманное до конца.

В случае вынесения судом обвинительного приговора, злоумышленник может провести следующие пять лет в месте лишения свободы.