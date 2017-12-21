Полицейские Красноярска изъяли 337 фейерверков в период новогодних праздников

В Красноярском крае за период новогодних праздников полицейские обнаружили и конфисковали у продавцов 337 фейерверков, которые продавались нелегально. Такие сведения обнародовали в ГУ МВД по региону.

Профилактические меры применяли более сотни сотрудников полиции. Они проинспектировали 15 торговых точек и более ста транспортных средств, которые перевозили пиротехнические устройства.

Представители правоохранительных органов в своём сообщении напомнили, что по закону нельзя торговать фейерверками на улицах и продавать их лицам, не достигшим совершеннолетия. Они призвали покупателей интересоваться у продавцов наличием сертификата, который является свидетельством пожарной безопасности пиротехники. Приобретение несертифицированного изделия подвергает риску как самого покупателя, так и людей, которые оказались в зоне возможного поражения. В случае обнаружения нелегальных торговцев - рекомендуется отправить сигнал в Роспотребнадзор или противопожарное ведомство.