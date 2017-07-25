В Воронеже бомж напал с ножом на двух полицейских. Один страж правопорядка находится на лечении в больнице.

Из Воронежа поступила информация, что в городе произошел инцидент с полицейскими и бездомным мужчиной. Известно, что 27-летний житель Воронежской области похитил банки с солениями и подозревался правоохранительными органами в краже.

Во время задержания молодой человек пытался вырваться из рук правосудия и пустил в ход холодное оружие. Он смог в потасовке с полицейскими нанести одному из них несколько ранений, а затем убежал в неизвестном направлении. Сейчас один полицейский находится в отделении реанимации, врачи борются за его жизнь.

В настоящее время местная полиция предпринимает все меры, которые направлены на поиск и обезвреживание злоумышленника. Его личность установлена и проводятся оперативные мероприятия, в ходе которых должны найти бездомного.