В Санкт-Петербурге произошёл пожар на новогодней ярмаке
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2 января свидетели заметили пожар на ярмарке, организованной в честь Нового года в Санкт-Петербурге. Об этом уведомили в региональном ГУ МЧС.

 Информация о возгорании на Московской площади поступила к пожарным около 11:36. Загорелись шесть палаток для торговли, расположенные неподалёку от скульптуры Ленина. Огонь охватил порядка 30 квадратных метров территории.

Менее чем за пятнадцать минут огнеборцы успешно погасили пламя. В борьбе с пожаром прилагали усилия две единицы спецтехники и 10 сотрудников МЧС. Во время чрезвычайного происшествия все посетители ярмарки остались невредимы.

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Александр Лубяной
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