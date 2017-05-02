Жительница Новокузнецка потеряла 16 тыс рублей в попытке купить телевизор в интернете

Жительница Новокузнецка потеряла 16 тысяч рублей, пытаясь приобрести новый телевизор через интернет. Об этом уведомили в ГУ МВД Кемеровской области.

По словам правоохранителей, женщина пострадала от действий мошенников. Она решила купить технику онлайн и разместила свою заявку на одном из сайтов, где указала выбранную модель. После этого с покупателем связался "менеджер магазина", который описал дальнейшую процедуру оформления. Он сообщил, что устройство доставят спустя шесть дней после перевода денег на счёт, указанный в электронном письме.

Пострадавшая проследовала инструкции и перевела указанную сумму, однако так и не дождалась обещанной доставки. Ресурс, где совершалась "покупка", оперативно заблокировали, а представитель, выступивший в роли менеджера, перестал отвечать на звонки. Полицейские начали проверять обстоятельства инцидента в связи с признаками мошенничества.