В жилом доме Сочи взорвался газ

2 января в жилом доме города-курорта Сочи взорвался газ. На место инцидента выехали экстренные службы.

Сегодня, около часа дня в Хостинском районе города Сочи прогремел взрыв. На пульт экстренных служб поступило тревожное сообщение, что инцидент произошел в частном домовладении. В настоящее время оперативные бригады основных специальных служб выехали на вызов. На Новороссийском шоссе работают медики, пожарные бригады, а также провоохранители.

Сообщается, что причиной хлопка стал газ. Откуда он появился и есть ли пострадавшие в результате взрыва пока неизвестно.

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