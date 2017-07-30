Пенсионер из Карачаево-Черкессии лишился пальца во время взрыва петарды

30 декабря пенсионер из Карачаево-Черкессии лишился пальца в результате взрыва петарды. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Медики из городской больницы Черкесска сообщили полицейским о пациенте 64 лет, который был доставлен с ампутацией ногтевого фаланга на левой руке. Ему обработали рану, однако не найдя повода для госпитализации - отпустили.

Позднее правоохранители навестили мужчину и узнали, что тот пострадал от разорвавшейся в руках пиротехники. Они намерены расследовать инцидент и определить, что же является причиной. Вполне возможно, что пострадавший травмировался не из-за собственной неосторожности, а в связи с некачественным пиротехническим устройством. Ведь в тот же день в регионе зарегистрировали 17 случаев незаконной торговли пиротехникой.