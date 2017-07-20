Житель США заставил детей спать в постели с трупом пасынка. Теперь злоумышленнику грозит смертная казнь.

В американском штате Флорида не так давно произошла страшная история. По материалам нашумевшего дела известно, что местный житель возрастом 31 год проживал вместе с двумя родными детьми и приемным ребенком.

7-летний пасынок захотел в ночное время сходить на кухню за лакомством и встал с постели. Это заметил мужчина и решил его наказать. Житель США начал бить мальчика, от побоев тот скончался. После чего он положил уже мертвое тело в кровать и приказал своим сыновьям спать вместе с ним.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу, и он ожидает своего наказания. По законодательству США, за подобные преступления предусмотрена смертная казнь.