Брошенные ёлочные рынки нашли жители Читы

Продавцы елок в городе Чита бросили свои новогодние рынки прямо среди улиц города. В районе стадиона СибВО горожане обнаружили кучу в хорошем состоянии елок. Об этом рассказали очевидцы.

В самом начале улицы Кайдоловской в районе стадиона, четыре огромных кучи лежат прямо около дороги. Это явно с елочного рынка.

Есть и те, кто не удосужился даже вывезти эти базары. Жители Читы рассказывают, что на этот Новый год многие не приобрелали традиционного новогоднее дерево, так как обнаружили брошеный елочный базар прямо среди города.

Деревья разобрали жители соседних домов, и к вечеру ни одной не осталось. Также читинцы обратили внимание на то, что во многих дворах валяются использованные упоковки из-под пиротехники, которые люди поленились убрать после использования.

Спустя сутки коробки из под салютов продолжают валяться прямо под ногами прохожих. Очищать город после празднований, судя по всему, будут вынуждены сотрудники городских служб.