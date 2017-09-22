В Бостоне 4 человек увезли в больницу после экстренной посадки самолёта

1 января в Бостоне, США, четырех человек доставили в больницу после экстренной посадки самолёта по причине технических неполадок. Об этом сообщают американские СМИ.

Авиалайнер компании American Airlines по плану должен был отправиться из Бостона в Шарлот, расположенный в Северной Каролине. Однако вскоре после вылета в транспортном средстве обнаружили признаки поломки, и его пришлось вернуть в аэропорт. Пассажиры сообщили авиаперевозчикам о необычном запахе в салоне. На борту находились 120 человек.

После возвращения троих членов экипажа и одного пассажира увезли в лечебное заведение для обследования. Причины и характер повреждений не уточняется. Предполагается, что людей отправят в Шарлотт другим рейсом.