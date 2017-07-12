В Черкеске пьяный сын чуть ли не убил родителей

В столице Карачаево-Черкесской Республики пьяный сын чуть ли не убил родителей. Супружеская пара обратилась с заявлением в управление МВД города Черкесск. Их забрали в местную больницу на лечение.

Жителя Черкесска подозревают в нанесении серьезных травм своим родителям. Пара обратилась с заявлением о физическом насилии со стороны их сына. По их словам, мужчина находился под действием алкогольного опьянения, когда пришел к ним домой. После он стал избивать 50-летнюю женщину, а когда за нее вступился супруг – тот много раз нанес ему колото-резанные ранения. Несчастного родителя увезли на карете скорой помощи в отделение хирургии, а пожилой матери наложили гипс на переломы, дальнейшее лечение она будет проходить на дому.

Сотрудники МВД мгновенно отреагировали на сообщение и задержали мужчину. Он согласился с предъявленными обвинениями, теперь ведутся допросы. После установления всех обстоятельств инцидента его дело передадут в суд для вынесения приговора.