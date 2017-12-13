В Петропавловске-Камчатском сгорели фигуры Деда Мороза и Снегурочки

В Камчатском крае под главной новогодней елкой сгорели фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском, в результате него само дерево осталось целым.

У многих людей Новый год ассоциируется с подарками, застольем, гуляньями и праздничными атрибутами, однако для сотрудников экстренных служб праздничные дни – время работы. Это не зря, ведь в этот период, а особенно в новогоднюю ночь, количество несчастных случаев заметно повышается. По всей России в ночь на 1 января происходили несчастные случаи и инциденты, связанные с воспламенением, а также получением травм людьми от пиротехники.

В Петропавловске-Камчатском под большой украшенной елкой загорелись две фигуры сказочных персонажей. Предположительно, это случилось из-за замыкания в электропроводке. Приехавшие на место происшествия пожарные локализовали огонь и потушили его в короткие сроки, после чего праздник в городе продолжился.