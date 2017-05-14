В Украине нашли тело пропавшей правозащитницы. Труп Ирины Ноздровской обнаружили недалеко от Киева.

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы нашли тело правозащитницы из Киева. Женщина пропала по пути в село Киевской области 29 декабря и с родственниками не вышла на связь.

Сейчас следователи прорабатывают несколько основных версий. В качестве приоритетной они считают умышленное убийство из-за профессиональной деятельности. Бездыханное тело обнаружили в реке недалеко от украинской столицы.

В настоящее время на месте инцидента работает следственная группа. Она пытается понять все обстоятельства совершенного злодеяния, круг подозреваемых лиц и мотивы убийства. Известно, что погибшая занималась расследованием ДТП, в котором погибла ее сестра. Тогда девушку насмерть сбил автомобиль и им управлял родственник районного судьи. Он находился в неадекватном состоянии и был приговорен к семи годам тюремного заключения. Примечательно, что от заключенного поступали неоднократные угрозы убитой женщине.