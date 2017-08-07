На Камчатке рыболовное судно намотало на винт трос и встало. Об этом рассказал представитель спасательного отряда с места событий.

Недалеко от берегов полуострова Камчатка заглохло рыболовецкое судно. Причиной поломки стала неосторожность экипажа. На винт небольшого корабля был намотан трос, который используется при швартовке морского судна. На место инцидента вышел еще один спасательный катер, который намерен в ближайшее время устранить неполадки и вернуть судна в порт приписки.

Сообщается, что в ближайшие дни погода в дальневосточном регионе России должна стоять хорошая, без штормов.

Ранее также поступала информация, что заглохло еще одно судно, однако это сообщение не соответствовало действительности. Траулер «Виктория» проходит профилактические запланированные мероприятия и к внештатной ситуации не имеет никакого отношения.