Возле многоэтажного дома в Гурьевске нашли труп обнажённого мужчины
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1 января в Гурьевске Калининградской области под окнами многоэтажного дома обнаружили труп обнаженного мужчины. Очевидцы события сообщили о нём в социальных сетях.

 Покойного заметили под окнами дома №46 на улице 30 лет Победы. На нём не было ни одного предмета одежды.

Свидетели выдвигают версию, согласно которой погибший выпал из оконного проёма на третьем этаже в новогоднюю ночь. В настоящее время правоохранители исследуют место предполагаемого падения с целью установить причины и обстоятельства гибели голого человека.

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Александр Лубяной
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