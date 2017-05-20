В Ростове водитель оставил погибшего пассажира и сбежал с места ДТП

1 января в Ростове водитель сбежал с места ДТП и оставил в повреждённой машине погибшего пассажира. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские предполагают, что авария произошла примерно в 3:30. Автомобиль ВАЗ-2112 потерял контроль и врезался в дерево возле дома №83 по улице Нансена. Прибывшие к месту автокатастрофы сотрудники ДПС обнаружили в транспортном средстве тело мёртвого мужчины 44-х лет.

В Главном управлении рассказали, что личность водителя удалось установить. Правоохранители расследуют сопутствующие обстоятельства и пытаются отыскать подозреваемого. Они рассматривают версию, включающую алкогольное опьянение. В этом случае виновный мог скрыться, чтобы избежать ответа перед законом.