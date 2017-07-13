Полицейские обнаружили гашиш в авто калужанина

В Малоярославецком районе полицейские остановили автомобиль, водитель, житель Калуги заметно нервничал, полицейские заподозрили неладное и решили обыскать автомобиль. В ходе осмотра машины полиция обнаружила кулек, в котором находились куски спресованного гашиша весом 16,67 грамм.

В отношении хозяина транспортного средства, 32-летнего горожанина Калуги, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Теперь молодому человеку грозит наказание в виде трех лет тюрьмы. По данным полицейских, гашиш молодой человек приобрел для личного употребления. Ранее стало известно, что в Калуге обнаружили незаконные постройки.