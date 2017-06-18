В Иваново во время пожара в новогоднюю ночь погибла женщина

В Новогоднюю ночь в Иваново во время пожара погибла женщина. Об этом рассказали представители регионального управления МВД.

Ночью загорелось частное жилое здание на улице Полка Нормандия-Неман, расположенное в пределах местечка Пустошь-Бор. Пожарная служба оперативно прибыла к месту инцидента. Усилиями 11 единиц спецтехники и 52 сотрудников возгорание удалось ликвидировать в течение 15 минут. Несмотря на высокую скорость работы огнеборцев, огонь успел охватить площадь в 96 квадратных метров и существенно повредить дом. Эксперты полагают, что пламя вырвалось из-под контроля по причине неисправности печи.

Владелица строения 31-года скончалась в огне. Пострадал также мужчина 44-х лет, который находился в горящем помещении. Его удалось спасти и доставить в медицинское учреждение, где врачи обеспечили пострадавшему надлежащее лечение и уход.