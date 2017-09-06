В Чите на Новый год совершено 40% всех преступлений Забайкалья

В Чите на Новый год совершено 40% всех краж Забайкальского края. Такой статистикой преступлений поделились в местном отделении МВД по региону.

Правоохранительные органы Забайкальского края столкнулись с целым рядом преступлений, которые были совершены за первый день 2018 года. Сообщается, что около сорока процентов таких преступных действий зафиксировано в столице субъекта Российской Федерации.

Всего за прошедшие сутки в Чите 11 раз нарушили правопорядок. По региону цифра более впечатляющая – 27 преступлений. Среди них произошло одно убийство, несколько эпизодов грабежей и краж имущества, а также причинение вреда здоровью человека. Многие злодеяния осуществлялись в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские Забайкалья признались, что почти половину из них раскрыли по горячим следам. Остальные находятся в активной фазе расследования.