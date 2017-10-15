Два жителя Коврово отравились угарным газом в новогоднюю ночь

Два жителя Коврово отравились угарным газом в период новогодней ночи. Об этом уведомили в Главном управлении МЧС Владимирской области.

Около 2:20 пожарная служба получила сообщение о пожаре в одном из жилых зданий. Сотрудники Ковровского гарнизона оперативно прибыли к месту пожара и спустя несколько минут устранили огонь, который успел охватить порядка 15 квадратных метров площади внутри жилища. В ликвидации возгорания участвовали 10 огнеборцев и 4 единицы техники.

Из горящей дома извлекли двух мужчин. Их госпитализировали в городскую больницу, где диагностировали отравление продуктами горения. Медики предприняли необходимые меры для спасения жизни пациентов. Сейчас угроза здоровью пациентов отсутствует.

20 декабря сообщалось, что угарный газ стал причиной смерти влюблённой пары в Чебоксарах.