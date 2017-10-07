В Сан-Франциско два пешехода пострадали под колёсами грузовика

В Сан-Франциско, США, два пешехода пострадали во время столкновения с грузовиком. Об этом 2 января сообщили в Twitter пожарной службы города.

Как сообщают местные источники, грузовой транспорт сбил двух пожилих людей на дороге, а затем въехал в другой автомобиль. В результате аварии один пешеход серьёзно травмировался, а у другого диагностированы повреждения, угрожающие жизни. Их госпитализировали в ближайшую клинику. Кроме того, незначительные травмы получили пять пассажиров протараненного автомобиля. Среди них были несовершеннолетние.

Место ДТП изучают специалисты из правоохранительных органов штата Калифорния. В настоящий момент не удалось достоверно установить причину инцидента. Полицейские предполагают, что водитель грузовика был нетрезв или находился под влиянием наркотических средств.