Во время ДТП погиб экс-депутат Астрахани Асабалиев вместе с супругой

1 января экс-депутат астраханской городской думы Ахмед Асабалиев погиб вместе с супругой во время ДТП. Об этом во вторник объявили в областном управлении ГИБДД.

Как утверждают источники, автокатастрофа произошла ночью на територии Калмыкии. Легковушка политика по неустановленной причине вырулила на встречную полосу, где попала под удар грузовика и получила серьёзные повреждения. По словам свидетелей инцидента, сила лобового столкновения не оставляла пострадавшим шансов на выживание.

Правоохранители начали расследовать аварию с целью установить её причины и виновника.

Региональные СМИ пишут, что бывшего депутата запомнили, как инициатора постройки памятника "Журавли" на бульваре победы в Астрахани, посвященного солдатам, погибшим во время ВОВ и вооруженных конфликтов. Известно, что сам Ахмед Асабалиев служил в Афганистане.