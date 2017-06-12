В Архангельске произошло два пожара из-за новогодних петард

В Архангельске новогодний праздник не обошелся без проишествий. За новогоднюю ночь произошло два пожара, поврежден автомобиль и квартира в самом центре города.

1 января 2018 года в половину второго ночи в отделение пожарной службы поступил вызов. Сообщалось, что произошло возгорание на балконе в одной из квартир, которая расположена на шестом этаже дома на Набережной Северной Двины.

По предварительным данным правоохранительных органов, петарда пробила стекло балкона и упала на стоявшие стеллажи. Группа пожарников прибыла на место возгарания и потушила пожар. Также они смогли и спасти автомобиль. Петарду, которая пробила стекло в авто, пожарные обнаружили на заднем седении. В атомобиле повреждено заднее сиденье и закопчен салон.

Напоминаем, запускать пиротехнику могут только лица достигшие совершеннолетнего возраста, при условии соблюдений правил, прилагаемых к каждому изделию. Дети могут только быть зрителями на указанном в инструкции растоянии.

Вся пиротехника должна запускаться исключительно на улице в открытом пространстве. Об этом предупреждают в региональном ГУ МЧС. Ранее стало известно, что в Пермском крае пожар на частной ферме тушили по повышенному номеру вызова.