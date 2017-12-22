В новогоднюю ночь хулиганы сожгли более тысячи автомобилей во Франции

Сотрудники МВД Франции предоставили отчет, согласно которому в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 1031 автомобилей. В том же сообщении говорилось, что этот показатель все же ниже, чем в 2012 году (1193 авто) и 2013 (1067 авто).

В правоохранительных органах отмечают, что во Франции подобные беспорядки происходят каждый год, хоть власти и пытаются препятствовать их совершению. Например, в новогоднюю ночь увеличивают количество патрульных служб. Можно заметить, что это приносит свои плоды, так как количество происшествий за ночь снижается, однако нельзя сказать, что существенно.

Тем не менее, их работа принесла свои плоды в том смысле, что были задержаны более полутысячи человек. При выполнении данных операций пострадали 11 сотрудников, подчиняющихся Министерству внутренних дел.