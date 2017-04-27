В Москве эвакуировали метро «Филевский парк» из-за конфет

В Москве эвакуировали станцию метрополитена «Филевский парк». Причиной мероприятий стала коробка конфет, ранее казавшаяся подозрительной.

В московских правоохранительных органах сообщили об инциденте, который произошел в российской столице. Пришлось закрывать на неопределенное время станцию московской подземки, чтобы осуществить мероприятия по обезвреживанию бесхозного предмета.

Пакетом, оставленным неизвестными лицами на станции «Филевский парк», заинтересовалась полиция на транспорте, а далее к работе приступили специальные службы. Они при помощи оборудования для разминирования смогли проникнуть внутрь указанного пакета. В нем оказалась коробка с обычными конфетами. Найденный предмет не представлял опасности для окружающих и через некоторое время скоростной транспорт на западе мегаполиса вновь заработал в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что в центральной части Москвы эвакуировали около ста человек из-за подозрительного предмета в гостинице.