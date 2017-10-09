В Липецкой области муж избил жену и снял с нее скальп при ребенке

В городе Лебедянь Липецкой области мужчина жестоко избил свою бывшую жену и снял с нее скальп. Во время происшествия в доме находился малолетний сын бывших супругов. Сообщение об инциденте написал на своей странице местный депутат Андрей Трофименков.

Как говорится в сообщении в социальных сетях, мужчина вломился в квартиру своей бывшей жены, выбив при этом дверь. Он хотел изнасиловать женщину, вырезал ей клок волос вместе с кожей. Все это время в доме находился их маленький сын. Пострадавшая успела отправить СМС-сообщение бабушке, после чего разъяренный супруг разбил ее телефон о стену.

Сама женщина написала в социальных сетях, что очень испугалась за себя и ребенка, однако закончилось все более-менее благополучно. Ребенок у бабушки, а девушка в больнице и идет на поправку. Злоумышленник же скрылся с места происшествия. Полиция проводит проверку по факту данного инцидента.