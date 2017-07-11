Мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного дома в Москве

Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры жилого дома на севере Москвы. Сотрудники местного отделения МВД России рассказали, что уже задержали дебошира.

По словам представителей правоохранительных органов, устроивший стрельбу из окна квартиры мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место происшествия полицейские установили квартиру, из которой велась стрельба, задержали дебошира и изъяли у него предмет, внешне напоминающий огнестрельное охотничье оружие. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Проводится проверка по факту данного происшествия, выясняются все обстоятельства.