Таксист изнасиловал девушку, возвращающуюся с могилы отца в Москве

В Москве таксист изнасиловал девушку 1992 года рождения, которая возвращалась с могилы ее отца. Инцидент произошел 22 декабря 2017 года, но в СМИ о нем рассказали только 1 января 2018 года.

Как рассказала пострадавшая, после распития спиртных напитков в компании парня девушке стало грустно из-за воспоминаний о погибшем недавно отце. Она решила поехать на кладбище, но так как юноша ее не поддержал, ей пришлось взять такси. Таксист оказался довольно обходительным, не взял с девушки деньги за поездку и согласился подождать ее, чтобы отвезти обратно. По дороге домой девушка заснула и проснулась уже тогда, когда водитель производил над ней насильственные действия сексуального характера. Спастись пострадавшей не удалось, она оказалась изнасилована.

По факту случившегося возбуждено дело, началась проверка, подозреваемый уже задержан правоохранительными органами.