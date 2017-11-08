Семь человек погибли под Оренбургом из-за неисправного обогревателя

Семь человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом. По данным Следственного комитета по Курманаевскому району Оренбурской области, предположительная причина пожара - неисправные обогреватели.

В СКР по Оренбургской области рассказали, что семь человек отравились угарным газом в жилом доме в Оренбурге. Предположительно, газ выделился из неисправных отопительных приборов. Сообщается, что жертвами происшествия стали двое мужчин, двое женщин, столько же малолетних детей и один несовершеннолетний подросток. Их тела обнаружили при разборе последствий пожара.