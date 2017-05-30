В США 16-летний подросток расстрелял всю свою семью из винтовки в Новый год

1 января в штате Нью-Джерси, округ Монмут, произошел страшный инцидент. 16-летний подросток из винтовки расстрелял всю свою семью во время Нового года, передают СМИ.

На праздник Нового года 16-летний подросток взял полуавтоматическую винтовку, которая предположительно принадлежала его родителям по документам, и расстрелял всю свою семью в составе 44-летнего отца, 42-летней матери и 18-летней сестры. Также под горячую руку подростка попал 70-летний друг семьи, он тоже погиб. В момент трагедии дома не было брата и дедушки подростка, что и спасло им жизнь. Возбуждено уголовное дело, подростку предъявят обвинения. По сообщениям местных СМИ, власти пока не рассматривают случившееся как теракт.