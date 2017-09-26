Семеро детей отравились парами хлора в сауне Подмосковья

Семеро детей в Подмосковье отравились парами хлорамина в сауне, сообщают представители главка Следственного комитета по Московской области. Пять пострадавших госпитализированы на общих условиях, и еще двое находятся в реанимации.

Сообщается, что в отделение детской хирургии Московской области поступили семь несовершеннолетних детей с симптомами отравления. Дети отдыхали в сауне вместе с родителями, однако позже пожаловались на рези в глазах, рвоту, кашель и общее плохое самочувствие, взрослые вызвали скорую. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении владельца сауны по факту оказания услуг, не обеспечивающих безопасности для жизни и здоровья потребителей.



Предположительно, дети могли отравиться парами хлора. Проводится проверка данного предположения, место происшествия осмотрели представители Роспотребнадзора, образцы воды из бассейна и препарата для ее хлорирования взяли на экспертизу. Ведется расследование.