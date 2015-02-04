Из-за крушения самолета в Австралии погиб британский миллионер с семьей

Во время крушения самолета DHC-2 Beaver в Австралии британский миллионер Ричард Казинс погиб вместе с семьей. Воздушное судно, на котором они летели, упало в реку Хоксбери. Казинс являлся исполнительным директором компании Compass Group.

В пресс-службе компании Compass Group, на должности которой находился Ричард Казинс, подтвердили, что миллионер действительно погиб. Ранее сообщалось, что в Австралии упал одномоторный самолет, однако было неизвестно о его пассажирах и экипаже. На данный момент выяснили, что экипаж воздушного судна состоял из одного человека, пилота, остальные пятеро были пассажирами. Крушение произошло 31 декабря 2017 года.

Ситуацию прокомментировал один из членов совета директоров компании. Он сообщил, что все сотрудники находятся в шоковом состоянии от этой ужасной новости. Также он заверил, что мысленно находится с теми, кто близко знал или является родственниками погибшего Казинса и тех, кто был с ним.