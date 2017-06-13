1 января в Воронеже из-за пожара погибли два человека

Сотрудник экстренной службы в Воронеже сообщает о пожаре, который произошел в одном из жилых домов и унес жизни двух человек. Как сообщается, пострадавшие жили на втором этаже пятиэтажки на улице Старых Большевиков, а возгорание произошло этажом ниже, но огонь распространился вверх.

Первый день нового 2018 года стал для жителей одного из пятиэтажных домов в Воронеже настоящей трагедией. Согласно словам собеседника службы МЧС по Воронежской области, из-за пожара в общей сложности пострадали семеро человек, в их числе несовершеннолетний ребенок. Пожар начался в квартире на первом этаже, однако ее владельцы физически не пострадали. Удар на себя взяли жильцы квартиры этажом выше, которые, спасаясь от огня, вышли на лестничную площадку и отравились дымом.

Владельцы сгоревшей квартиры пока не объявились. Их соседи рассказывают, что те являются неблагополучной семьей, которая страдает от наркотической зависимости. Также жильцы дома сообщают, что перед началом пожара слышали громкий хлопок, который мог быть вызван разгерметизацией газового баллона. Теперь правоохранители займутся поиском виновных.