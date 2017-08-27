В Ингушетии из-за ДТП погибли две женщины и девятимесячный ребёнок

В Ингушетии произошло ДТП, в результате которого погибли две женщины и девятимесячный ребенок одной их них. Они находились в автомобиле Lada Granta, который столкнулся с BMW. Об аварии сообщают в региональном МВД.

Сотрудники Главного управления МВД по Республике Ингушетия сообщают о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали пятеро человек. Оно произошло 31 декабря 2017 года в половину пятого вечера по московскому времени. Легковые автомобили двигались навстречу друг другу на трассе «Кавказ» и не смогли разминуться благополучно.

В салоне автомобиля Lada Granta находились пятеро человек. Все они пострадали, трое из них – смертельно. Одной из пострадавших оказалась девятимесячная девочка, также скончалась ее мать и еще одна женщина. Водитель и еще один пассажир получили травмы, совместимые с жизнью. О состоянии здоровья находившихся в момент аварии людей в легковом автомобиле BMW не сообщается. Правоохранители начали проводить проверки по факту происшествия.