В Москве госпитализировали 23 человека с травмами из-за петард

В больницы Москвы поступило 23 человека с травмами из-за петард. Как сообщает источник, пострадавшие продолжали поступать с дневного времени 31 декабря и до ночи 1 января. Они получили травмы из-за запуска петард и теперь находятся в состоянии средней тяжести, никто из них не погиб.

О происшествиях в российской столице сообщает осведомленный источник. Согласно его данным, более 20 человек были травмированы в приближение новогодней ночи и в канун праздника. Пострадавшие поступали из разных районов города с травмами различной тяжести, среди них были как взрослые, так и дети. Сообщается, что самому младшему из пострадавших пять лет. Каким именно травмы он получил, остается неизвестным, однако уточняется, что его состояние стабильное.

Причиной несчастных случаев в экстренных службах называют неумелое и неправильное обращение с петардами и другими пиротехническими изделиями развлекательного назначения.