Полиция Берлина сообщила о случаях домогательств в канун Нового года

В столице Германии сообщили о задержании мужчин, которые обвиняются в сексуальных домогательствах во время празднования Нового года. Полиция Берлина сообщает о нескольких таких отдельных случаях.

Отчет по работе правоохранительных органов Берлина во время новогодних празднований был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter. Согласно этому сообщению, в ночь на 1 января 2018 года в столице Германии произошло несколько случаев домогательств в отношении гражданок. Пострадавшие сами обратились в полицию, в результате чего злоумышленники были задержаны. Количество случаев не уточняется.

Последние несколько лет в крупных мегаполисах Германии уделяют особое внимание тому, чтобы обеспечить безопасность для женщин. Для этого увеличивают количество патрулей полиции, а также оборудуют специальные зоны, куда могут обратиться пострадавшие. Меры безопасности стали усиливать после событий, которые произошли в новогоднюю ночь на 2016 год. В это время суток правоохранители получили более 700 заявлений о домогательствах и грабежах.