Госдеп США подтвердил гибель американцев в авиакатастрофе в Коста-Рике

В Государственном департаменте США подтвердили, что на борту самолета, который потерпел крушение в Коста-Рике, находились американские граждане. Тем не менее, сотрудник ведомства пока отказался назвать их точное число.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства дал комментарий от лица США о том, что произошло в Коста-Рике. Он сообщил, что на борту воздушного судна действительно находились американцы и что они погибли из-за авиакатастрофы. Между тем он уточнил, что пока не может уточнить, сколько именно их было, а также рассказать о других подробностях. Он объяснил, что не делает этого из уважения к тем семьям, чьи близкие погибли вчера.

Трагедия с крушением самолета произошла неподалеку от провинции Гуанакасте. Небольшой самолет перевозил пассажиров 31 декабря 2017 года и разбился. Рейс совершался от авиакомпании Nature Air.