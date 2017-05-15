В центре Ростова в новогоднюю ночь произошла массовая драка

Жители Ростова-на-Дону устроили массовую драку в центре города. Сообщается, что группа мужчин сцепилась прямо в эпицентре народных гуляний. В результате потасовки никто не получил серьезных травм.

Сотрудники МДВ по Ростовской области сообщают об инциденте, который произошел в ночь на 1 января 2018 года. По традиции народные гуляния не обошлись без драки. При чем в этом случае в ней участвовали целых восемь человек. Молодые люди что-то между собой не поделили, а потому в ход пошли кулаки. Инцидент могли наблюдать жители донской столицы, которые присутствовали в тот момент в парке имени Горького.

Правоохранители отмечают, что все нарушители были задержаны и отправлены в ближайшее отделение полиции. На момент драк все они находились под действием алкоголя. Точная причина, из-за которой конфликтовали молодые люди, пока неизвестна.