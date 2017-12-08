Названа причина возгорания новогодней елки в Южно-Сахалинске

Представитель Администрации Южно-Сахалинска назвал возможную причину, по которой могло произойти возгорание новогодней елки на главной городской площади. По его словам, происшествие могло быть спровоцировано неудачным запуском петарды.

По данному случаю в городской мэрии позаботились о том, чтобы создать специальную комиссию, которая займется расследованием инцидента. В этом случае становится ясно, что они хотят найти виновных в происшествии, и что это не просто несчастный случай. Представитель Администрации сообщил, что наиболее вероятной причиной возгорания является версия с несоблюдением правил техники безопасности в обращении с петардами.

Как сообщалось ранее, в Южно-Сахалинске загорелась главная елка. Это произошло в ночь на 1 января 2018 года. Искусственное дерево быстро подхватило огонь и сгорело. Пострадавших и-за происшествия нет, однако власти понесли ущерб, ведь теперь на место прежней елки будут устанавливать другую.