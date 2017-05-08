Подозреваемый в теракте в Петербурге рассказал о причинах взрыва в супермаркете

В Следственном комитете Санкт-Петербурга рассказали о причинах поступка мужчины, который организовал в городе теракт, устроив взрыв в супермаркете. Оказалось, ранее мужчина ходил на тренинги по психологии, но вскоре стал ненавидеть их организаторов и приверженцев.

27 декабря в Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из местных супермаркетов «Пятерочка». Из-за этого в городские клиники поступили на лечение шесть человек, еще двенадцать получили другие ранения. Правоохранители смогли уличить злоумышленника, он задержан, сейчас ведется его допрос.

Мужчина признался в содеянном и объяснил, что лишь хотел выразить свою ненависть к психологическим тренингам и привлечь к ним внимание. Исходя из этого, он оставил взрывчатку в супермаркете и спрятал в палках с колбасой несколько флеш-карт. Устройства содержали информацию о тренингах. Именно они послужили уликами в деле и навели полицейских на преступника.