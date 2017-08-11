В ДТП с легковушкой и фурой в Челябинске погибла 7-летняя девочка

30 декабря под Челябинском на трассе М-5 случилось смертельное ДТП с легковой машиной Subaru Impreza и грузовиком. В аварии от травм скончалась 7-летняя девочка, трое получили травмы.

По сообщению от Челябинского ГУ МВД, авария случилась на 1688 километре автодороги, нетрезвый мужчина за рулем грузовика врезался на большой скорости в машину с пассажирами. На момент аварии в легковом авто находились водитель, его супруга и двое детей: мальчик 4 лет, и девочка 7 лет.

В аварии погибла девочка, ее брат и родители получили серьезные травмы. Пострадавшие были отправлены в больницу, где им оказывают помощь врачи. Нетрезвый водитель, опьянение которого зафиксировала полиция. Не пострадал.

Полиция подозревает, что вся вина за аварию лежит на водителе грузовой машины. Полиция проводит проверки и устанавливает все причины ДТП с смертельным исходом.