СМИ: У WikiLeaks со счета пропали 25 млн долларов

У организации, занимающейся разоблачением, WikiLeaks со счета пропали деньги. Возможный ущерб составил 25 миллионов долларов.

Источники, связанные с осуществление операций по переводам денежных средств рассказали, что со счетов компании WikiLeaks еще четыре года назад исчезла сумма денег, исчисляемая биткоинами. Все средства сайт собирал путем пожертвований, однако куда затем была направлена накопленная сумма, пока выяснить не удалось.

В настоящий момент аудиторы, проводившие проверку, утверждают, что на счетах организации остается незначительная сумма, равная 1,5 биткоину. Это примерно 22 тысячи долларов. Остальные 3000 единиц криптовалюты исчезли непонятным пока образом.

Специалисты WikiLeaks выражают надежду, что эти средства были перенаправлены на иные счета, и они остаются доступными владельцам.