В Подмосковье полицейские достали из ловушки дальнобойщика из Белоруссии

В Подмосковье сотрудники правовых органов помогли выбраться из дорожной ловушки дальнобойщику, приехавшему из Белоруссии. О счастливом спасении водителя поведали представители пресс-центра регионального ГИБДД.

Согласно полученной информации, героями во время обычного патрулирования стали местные лейтенанты полиции. находясь на службе, полицейские получили сообщение о том, что водителя большегруза и его ребенок оказались в западне возле деревни Синяя.

После оценки положения грузовика сотрудники дорожной полиции решили вызвать спецтехнику, благодаря которой удалось вытащить груженной товаром транспортное средство, оказавшееся в кювете. После произошедшего дальнобойщик поехал дальше по маршруту с надеждой встретить Новый год уже в кругу семьи.