Британку приговорили к 13 месяцам тюрьмы за избиение слепого и секс на улице

36-летнюю жительницу Великобритании арестовали за целый ряд правонарушений. Так, женщина избила своего слепого бойфренда, прокатилась голой на мотоцикле, занялась сексом прямо посреди улицы и оказала сопротивление полиции.

Как стало известно, 36-летняя Наташа Клаус на протяжении некоторого времени приводила в бешенство правоохранителей своими выходками. Изначально полицейские отпускали женщину, однако последняя выходка стала "последней каплей в чаше их терпения". Отмечается, что Клаус поругалась со своим слепым парнем и избила его. После этого она сбежала из квартиры, разделась и полностью голая прокатилась на мотоцикле. На улице она занималась сексом за деньги на глазах у прохожих, а затем пригрозила расправой незнакомой женщине.

Во время задержания она оказывала сопротивление полиции, и в результате, ее дело было передано в суд. Как сообщается, женщина на несколько часов опоздала на судебное заседание.

Суд принял решение отправить женщину в тюрьму на 13 месяцев за асоциальное поведение. Адвокат Клаус сообщил о том, что Наташа крайне тяжело переживает смерть матери и в последнее время стала вдыхать газ, что и является причиной ее подобного поведения, однако судью эти доводы не убедили, женщина отправилась за решетку.