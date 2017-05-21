Водитель крупного чиновника жестоко убил соседа

Персональный водитель известного политика РФ подозревается в крайне жестоком убийстве. Бывший воспитанник ирскутского детского дома попал на работу к чиновнику, управляющего жилым фондом, а сам разместился в малопригодном для жизни помещении мастреской своего товарища.

В помещении данной мастреской было найдено тело неизвестного мужчины, без видимых признаков жизни. У тела отсутсвовали уши, отрублены руки и ноги. Но больше всего опытных следователей поразило отсутсвтие гениталий мжучины. Подзреваемым оказался сосед мертвого гражданина, непосредственно личный водитель политического деятеля. Убийца полностью признал свою вину. Он сообщил, что причиной для содеянного послужили конфлкиты с убитым на бытовой почве.