В Иране в массовых протестах погибли 2 человека

31 декабря СМИ сообщили, что в массовых акциях протеста в Иране против экономической политики власти погибли 2 человека. Люди погибли в городе Доруд провинции Лурестан, в смерти протестующих власти обвинили «иноагентов».

Как сообщили власти Ирана, полиция и силовики в акциях протеста огонь не открывали и к смерти людей не причастны. Отмечается, что к гибели протестующих могут, как установило правительство, быть причастными «враги революции» и «иноагенты».

Появилась информация о том, что на протестную акцию явились неизвестные и начали стрелять как по участникам демонстрации, так и по представителям местной власти.

Акции протестов были инициированы по причине недовольства местных жителей. Многие граждане Ирана высказали свое возмущение по экономической ситуации, сложившейся в стране. Акции протеста проходили в Тегеране, в Куме и других городах Ирана. В мероприятиях возникали множественные провокации и прецеденты.