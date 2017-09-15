В Петербурге сотрудник метро грозился устроить взрыв на работе

В Санкт-Петербурге сотрудник метро грозился устроить взрыв на работе. Инцидент произошел 26 декабря, сообщают СМИ.

Как стало известно, 26 декабря заместитель начальника службы безопасности, который отвечает за второй участок станций "Рыбацкое-Обухово-Пролетарская", поругался со старшим инспектором. В сердцах он пригрозил своему оппоненту тем, что взорвет его вместе с метрополитеном.

Прошлой ночью старший инспектор решил заявить о произошедшем в полицию. В настоящий момент замначальника задержан, теперь ему придется объясняться с правоохранителями. Следователи намерены выяснить, на самом ли деле замначальника собирался привести свою угрозу в действие.