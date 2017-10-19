В Брянске обнаглевший таксист перекрыл дорогу на 17 минут

В Брянске неадекватный таксист перекрыл дорогу в микрорайоне на 17 минут. Несмотря на численные просьбы других водителей отъехать, тот даже не опустил окно.

Накануне в социальные сети попали кадры с одного из дворов в Брянске, где водитель службы «Городское такси» на 17 минут перекрыл дорогу другим водителям. Из-за этого многие попросту не могли попасть в микрорайон, где проживают. Несмотря на то, что обнаглевшему таксисту сигналили несколько машин, тот все равно никак не отреагировал, и покинул место импровизированной стоянки только тогда, когда к нему подсели пассажиры.

Кроме того, очевидцы утверждают, что этот же таксист заехал во двор на сумасшедшей скорости. Складывалось впечатление о том, что водитель совершенно неадекватен.