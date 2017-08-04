На Кубани в перестрелке в кафе погибли три человека

На Кубани жертвами перестрелки в кафе стали три человека. Данное происшествие случилось в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом журналистам поведали представители пресс-центра краевого ГУ МВД.

Согласно полученной информации, в дежурную часть отдела полиции примерно в 02:00 по московскому времени поступило сообщение о стрельбе в одном из кафе станицы Ладожской. Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями.

По версии следствия, перестрелка клиентов случилась из-за бытового конфликта. На данный момент уже возбуждено уголовное производство, которое расследуется по факту убийства и незаконного приобретение и хранение оружия.